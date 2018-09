Nieuwe clubjes in Dussen

DUSSEN • Rondom De Dussenaar in Dussen starten binnenkort diverse nieuwe initiatieven.

Wanneer er genoeg enthousiastelingen zijn, zal er een leesclub in de Dussenaar van start gaan, voor mensen die van lezen en van gezelligheid houden.

Wandelen

De Dussenaar is op zoek naar mensen die graag wekelijks een ommetje maken, in gezelschap. Er zal vooral begonnen worden met korte afstanden door het dorp. Uitgangspunt is start en eind bij de Dussenaar. Voor dit initiatief wordt ook nog gezocht naar een of meer vrijwilligers die wekelijks een ommetje willen maken. Taak: een leuk rondje bedenken om te lopen, en deze met de deelnemers uitvoeren.

Crea kinderclub

Voor een nieuw clubje in de Dussenaar wordt gezocht naar vrijwilligers en kinderen in de basisschoolleeftijd die deel willen nemen aan de crea kinderclub. De bedoeling is om eens per twee weken op woensdagmiddag vanaf 14:00 uur iets moois te maken. Denk aan schilderen, kleien, knippen en plakken. Kosten: maximaal 3 euro per keer.

Aanmelden voor alle bovengenoemde activiteiten kan via: fenna.vogelsang@trema.org of 06-51063391.