Poppodium Xinix op zoek naar vrijwilligers

NIEUWENDIJK • Xinix in Nieuwendijk is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het poppodium draait volledig op onbetaalde krachten, maar heeft met een grote terugloop te maken.

Daarom wordt er gezocht naar nieuwe mensen in een aantal leuke functies.

Er zijn verschillende manieren waarop vrijwilligers de Xinix kunnen steunen. Zo kan men tijdens de avonden aan de slag als tapper of kassazitter. Vrijwilligers komen in een vast barteam terecht waarmee ze ongeveer één avond in de vijf weken aan de beurt zijn. Wie meer affiniteit heeft met een rol als stagemanager of als licht- of geluidstechnicus kan ook bij de Xinix terecht. Ervaring is niet vereist.

Op 1 september begint het nieuwe seizoen in de Xinix. Wie interesse heeft kan mailen naar vrijwilligers@xinix.nl of zich aanmelden via www.xinix.nl.