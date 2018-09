Altena krijgt achtste politieke partij

ALTENA • De initiatiefnemers van het burgercollege Altena hebben besloten als Burgerstem Altena mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena.

De partij Burgerstem Altena is maandag 27 augustus geregistreerd op het gemeentehuis in Werkendam. Jan Hak, Jeffrey Himpers en Ery Kooi vormen samen het bestuur van de partij.

Ery Kooi is griffier in de gemeente Aalburg en was jaren terug wethouder in de gemeente Geertruidenberg.

Lokale democratie

"We hebben als visiegroepen twee jaar gewerkt aan een plan van aanpak voor de lokale democratie, maar dat plan is afgeschoten door de politiek. Wij hebben geen vertrouwen dat de huidige politieke partijen onze visie zullen uitvoeren," zo vertelt Jeffrey Himpers uit Drongelen.

In 2017 was hij kandidaat Kamerlid voor de politieke partij VNL van Jan Roos. Hij ijverde samen met onder andere Hylke Vinkeles Melchers, Jan Hak en Dite van Vianen voor een burgercollege in Altena. Van Vianen staat thans op de kieslijst voor de VVD.

Bolwerk openbreken

Door mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen wil Burgerstem Altena het burgercollege Altena vorm geven door vanuit alle kernen ideeën op te halen en te agenderen in de gemeenteraad.

"We willen het gesloten bolwerk van de politiek openbreken door pro-actief zaken te agenderen. Samen met dorpsraden en het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld door een digitaal platform, waar mensen kunnen stemmen, maar ook om ideeën op te halen. Onze mening is niet ingevuld vanuit een politieke kleur, maar vanuit het bestaande visiestuk. Daarnaast gaan we over bestaande en nieuwe onderwerpen continue ophalen bij inwoners en het maatschappelijk speelveld wat de meningen zijn. We willen ook alleen gemotiveerde mensen op de lijst, die echt de raad in willen."

Lijsttrekkerschap

Over het lijsttrekkerschap laat Himpers zich nog niet uit, maar hij laat wel doorschemeren dat het een andere vorm kan krijgen, zoals een duo lijsttrekkerschap. Verder gaat de partij naarstig op zoek naar kandidaten voor de kieslijst. "We zijn al tevreden met één vertegenwoordiger in de raad. We willen niet zozeer besturen, maar vooral een meerwaarde zijn voor Altena."

Mensen die zich willen aansluiten bij Burgerstem Altena kunnen mailen naar jeffrey@burgerstemaltena.nl of bellen naar 06-25020785. Aan een eigen website wordt nog gewerkt.

door Hannie Visser-Kieboom