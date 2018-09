Eigen woordzoeker voor Oude School Drongelen

DRONGELEN • Dorpshuis De Oude School in Drongelen houdt verschillende activiteiten en de vrijwilligers zijn altijd bezig om iets nieuws te verzinnen.

Dit keer hebben de vrijwilligers opnieuw hun best gedaan, dorpshuis De Oude School in Drongelen heeft nu een eigen woordzoeker. Deze is te vinden op de facebookpagina, www.facebook.com/oudeschooldrongelen en op de website van het dorpshuis www.dorpshuisdrongelen.nl.

De woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links staan. Ook kunnen de woorden zowel horizontaal als verticaal als diagonaal staan. En letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven letters vormen een zin. Deze zin is de oplossing van de puzzel.

De oplossing van de woordzoeker kan tot en met 9 september worden doorgemaild naar prijsvraag@dorpshuisdrongelen.nl. Graag duidelijk naam, adres en woonplaats vermelden. Uit de juiste inzendingen zal één winnaar getrokken worden.