Manshoge portretten in Heusdense vesting

HEUSDEN • Commissaris van de Koning Wim van der Donk opent vrijdag 31 augustus de bijzondere tentoonstelling van het fotoproject 'Wij zijn Heusden'.

Bijna een jaar lang trokken fotografen Judith Baas en Mabel Mangnus kriskras door de elf kernen van hun gemeente om medebewoners te portretteren.

77 fotoreportages

Het idee was om bij gelegenheid van 700 jaar Heusden 77 fotoreportages te maken van familiesituaties, van de alleenstaande tot het vluchtelingengezin.

De opdracht die de twee fotograferende vrouwen zich stelden was in de eerste plaats de verscheidenheid in beeld te krijgen, in zijn historische, sociale en economische context. Daarnaast wilden zij ook iets laten zien van wat mensen in een landelijke omgeving delen met elkaar.

In totaal zijn 77 huishoudens en 254 individuele Heusdenaren vastgelegd: boeren, kleine en grote gezinnen, vluchtelingengezinnen, bewoners van het Thomashuis, ondernemers, weduwen, de oud-burgemeester, een beroemde wielrenner.

Buitenexpositie

De uitkomst van hun ontdekkingstocht kent drie vormen: een buitenexpositie van bijna tachtig manshoge familieportretten in de vesting en naderhand in de overige kernen van de gemeente; een binnenexpositie in de vesting van honderden zwart-witportretten van individuele Heusdenaren en, ten derde, een fotoboek waarin het gehele project is vastgelegd.

De buitenexpositie in de vesting is te zien van 1 tot 30 september. Op 1 oktober verhuizen de foto's naar gevels in de andere dorpen van de gemeente Heusden, waar ze tot 31 december te zien zijn.

Judith Baas (52 jaar) en Mabel Mangnus (47 jaar) wonen in Herpt en in Heusden Vesting. Judith is fotoredacteur bij de Volkskrant en Mabel zelfstandig gevestigd fotograaf.

Meer informatie staat op: www.wijzijnheusden.nl