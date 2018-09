WIJK EN AALBURG • De Wijkse Bol en de haven van WZV Trident in Wijk en Aalburg veranderden afgelopen weekend in een centrum van watersport en plezier.

De Wijkse Zeilvereniging Trident organiseerde zaterdag en zondag weekend zeilwedstrijden op de Afgedamde Maas. Dertig boten streden zaterdag voor prijzen die drinkwaterbedrijf en duinbeheerder Dunea ter beschikking stelt. Dunea was ook aanwezig onder het motto: beleef #MijnBron en wees er zuinig op.

#MijnBron

Trident, opgericht in 1931 en met 230 leden, ondersteunt dit jaar voor het eerst de #MijnBron-campagne, waarmee Dunea en partners uit de regio aandacht vragen voor de schoonheid van de Afgedamde Maas. Met de bewustwordingscampagne onderstreept Dunea het belang van deze schone bron voor het drinkwater van 1,3 miljoen consumenten in het westen van Zuid-Holland en van deze prachtige leefomgeving voor bewoners en recreanten.

Wim Drossaert, directeur van Dunea: "Goede waterkwaliteit in de rivier maakt gezonde gewassen, lekker en betrouwbaar drinkwater en een fijne leefomgeving. Als iedereen zich meer bewust is van de waarde van de rivier voor mens en natuur, vergeten we minder snel om er goed voor te zorgen."



Schone Maas

Trident en Dunea zijn een partnership aangegaan om tijdens dit zeilevenement aandacht te vragen voor een schone Maas.

Cees van Berkel, bestuurslid WZV Trident: "Het is voor ons als watersporter op de Maas, net als voor de bewoners in het stroomgebied van de Maas, van essentieel belang dat de kwaliteit van het Maaswater schoner wordt door het verminderen van lozingen van chemicaliën en bestrijdingsmiddelen. We ondersteunen de #MijnBron campagne daarom ook van harte. Bewustwording rondom een schone Maas juichen we alleen maar toe. Het evenement is een mooie gelegenheid om alle watersporters, die gebruik maken van de Maas, te attenderen om bewust om te gaan met onze mooie rivier en zich als 'ambassadeurs' daarvoor hard te maken."