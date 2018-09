MBC Replica viert veertigjarig bestaan

WERKENDAM • De modelbouwers van MBC Replica vieren zaterdag 15 september het veertigjarig bestaan van hun club. In de avondschemering zullen diverse verlichte schepen in de dokvijver in Werkendam varen.

Tijdens deze laatste vaardag van het seizoen varen de deelnemers hun laatste twee manches die meetellen voor het clubkampioenschap. Dit gebeurt van 14:00 tot ongeveer 17:30 uur. Na afloop is er voor de leden die zich hiervoor opgegeven hebben een barbecue bij het clubgebouw. Tevens zal dan de clubkampioen bekend gemaakt worden. Als 's avonds de schemer invalt zullen er diverse schepen verlicht gaan varen in de dokvijver.

Slagschepen

Ook enkele slagschepen maken hun opwachting, te weten de Franse Richelieu (schaal 1:100, lengte 2,48 meter) en het zusterschip de Jean Bart met dezelfde afmetingen. Het slagschip USS Missouri zal naar verwachting ook aanwezig zijn. Met zijn lengte van 2,70 meter waarschijnlijk het grootste schip op deze dag. Verder nog onder andere de kruiser USS Amsterdam en het liberty ship SS Ralf Barnes.

Nooit geweten

Liefhebbers van schepen en scheepvaart zijn uiteraard welkom om een kijkje te nemen. "Of erger nog, mensen die zelf één of meerdere modellen thuis hebben staan en nog nooit geweten hebben dat er een modelbouwclub in Werkendam", knipoogt de organisatie. Nieuwe leden zijn altijd welkom bij MBC Replica.