Beregeningsverbod rivierengebied vanaf zaterdag ingetrokken

REGIO • Ondanks het blijvende neerslagtekort in Nederland kan Waterschap Rivierenland het waterpeil voldoende handhaven. Het beregeningsverbod in het gebied van Waterschap Rivierenland wordt met ingang van zaterdag 25 augustus (morgen, red.) ingetrokken. Wel geeft het waterschap het dringende advies geen oppervlaktewater te gebruiken in het gebied ten zuiden van de Waal. Daar komt nog veel blauwalg voor.

Door het koelere weer is er minder verdamping. Ook is de vraag naar oppervlaktewater afgenomen. Daarom trekt Waterschap Rivierenland het beregeningsverbod in het gebied in.

Wel blijkt dat in oppervlaktewater ten zuiden van de Waal in het beheergebied veel giftige blauwalg voorkomt. Het gifgehalte is op enkele locaties hoger ten opzichte van eerdere metingen. Het waterschap geeft het dringende advies geen oppervlaktewater te gebruiken in het gebied ten zuiden van de Waal.

Voor vragen over het gebruiken van oppervlaktewater bij het produceren van voedsel kan contact genomen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).