Wakker worden met het geluid van de vogeltjes, genieten van lekker eten in het buitenland en tóch slapen in je eigen bed: ruim drie miljoen kampeerders zweren bij kamperen. De verkoopcijfers van caravans en campers zitten in de lift en ook tijdens de eerste dagen van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs was er duidelijk veel interesse in het buitenleven.

De volgende editie van de Kampeer en Caravanjaarbeurs vindt plaats van woensdag 10 tot en met zondag 14 oktober 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Om kaarten te winnen kunt u tot maandag 1 oktober bellen met 0909-5010581, toets 3.