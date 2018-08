Showkorps Wilhelmina zoekt muzikanten voor reünieconcert

SLEEUWIJK • Muzikanten die zin hebben om nog eens muziek te maken met 'oude' muziekvrienden, kunnen binnenkort hun kans grijpen.

Showkorps Wilhelmina uit Sleeuwijk houdt namelijk ter ere van haar 120-jarig bestaan een reünieconcert, zo vertelt Eleonora Weima namens de vereniging. "Hiervoor zijn we natuurlijk op zoek naar zoveel mogelijk oud-leden, die graag weer eens muziek willen maken. Daarnaast is het natuurlijk erg leuk om oude tijden weer te laten herleven en muziek te kunnen maken met 'oude' muziekvrienden."

Eleonora mag zich namens de Sleeuwijkse muziekvereniging bezighouden met de organisatie van het reünieconcert. "De grote lijnen zijn inmiddels uitgezet, maar er zijn ook nog veel dingen die geregeld moeten worden. De punten moeten echt nog op de i worden gezet." De muzikante legt uit dat dat alles te maken heeft met het feit dat Showkorps Wilhelmina eerst wilde afwachten hoeveel mensen zich aan zouden melden. "Je kunt natuurlijk van alles uit de kast trekken, maar als er dan maar twee mensen mee willen doen, is dat toch een beetje jammer." Van dat scenario kan de vereniging echter al afstappen. Een grote groep oud-leden heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen en ook op de Facebookpagina van Showkorps Wilhelmina is inmiddels informatie over het concert verschenen. "En dat heeft tot nu toe geweldig resultaat opgeleverd: inmiddels hebben zich al 25 oud-muzikanten aangemeld om mee te doen."

Nieuwjaarsconcert

Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste repetitie van Showkorps Wilhelmina en de oude muziekvrienden plaatsvinden op donderdag 30 augustus in De Bolderik in Sleeuwijk. "Aan het einde van de zomervakantie zal er meer duidelijk zijn. Wat we nu wel weten is dat het reünieconcert gelijk gehouden zal worden met het traditionele nieuwjaarsconcert van Showkorps Wilhelmina. En dat is op zaterdag 5 januari 2019."

Oud muzikanten die het inmiddels wel voelen kriebelen en die het leuk vinden om nog een keer met z'n allen muziek te maken, kunnen zich nog steeds aanmelden via info@showkorps-wilhelmina.nl. "Bij de aanmelding kunnen ze vermelden welk instrument ze spelen en of ze dat instrument zelf hebben, of dat ze dat in bruikleen willen hebben van Wilhelmina."

Naast dat het voor veel mensen leuk is om weer eens muziek te maken, hoopt Showkorps Wilhelmina dat er na het reünieconcert muzikanten zijn die eigenlijk wel weer onderdeel willen uitmaken van de vereniging. "We hebben in ieder geval plannen om een Showkorps Wilhelmina 3 op te richten, een zittend orkest. Er zijn mensen die het leuk vinden om muziek te maken, maar het lopen niet zien zitten, of niet aankunnen. Zij zouden zich dan bij dit orkest aan kunnen sluiten. Maar ook bij het Showkorps zelf zijn nieuwe muzikanten van harte welkom."

Taptoe

Wie nog twijfelt, of gewoon liever kijkt en luistert, kan in ieder geval op zaterdag 15 september weer terecht in het park aan de Notenlaan in Sleeuwijk. Dan houdt Showkorps Wilhelmina namelijk de jaarlijkse Taptoe Sleeuwijk.