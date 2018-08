Blauwalg in Afgedamde Maas

REGIO • Op steeds meer zwemplekken in de regio wordt blauwalg in het water geconstateerd. Zaterdag meldt Rijkswaterstaat dat de bacterie ook in de Afgedamde Maas is gezien.

Op de website www.zwemwater.nl staan steeds de nieuwste meldingen over blauwalg. Rijkswaterstaat waarschuwt wel dat de website vanwege de vele bezoekers af en toe slecht bereikbaar is. Het advies is om het eventueel na een paar minuten nog een keertje te proberen.