Dussense schrijft boek tegen 'vakantiedip' bij basisschoolleerlingen

DUSSEN • Sofie van de Waart, geboren en getogen in Dussen, heeft samen met Tineke Ingwersen een boek geschreven om de vakantiedip bij leerlingen van groepen 7 en 8 tegen te gaan.

'Basisschoolbundel - leerwerkboek voor groep 7-8' is voor leerlingen van groep 7 die met een voorsprong aan groep 8 willen beginnen of leerlingen van groep 8 die bijvoorbeeld de stof van groep 7 en 8 willen herhalen voor ze naar de middelbare school gaan. Ook is het werk handig voor ouders die hun kinderen willen helpen bij de lesstof op school.

Het verschijnsel vakantiedip staat de laatste jaren steeds vaker in de belangstelling in onderwijsland. Bekende pedagogen en orthopedagogen in binnen- en buitenland geven aan dat kinderen in de vakantieperiode in niveau gelijk blijven of achteruit gaan. Leerkrachten zien in de klas dat lees- en rekenvaardigheid niet meer hetzelfde is als vóór de zomervakantie en proberen daar wat tegen te doen.

Om de niveauverschillen tussen leerlingen tegen te gaan, attenderen leerkrachten de ouders er op om te blijven oefenen en (voor)lezen in de vakantie. Actieve ouders die bezig blijven met het leerproces van hun kind maken het verschil waardoor hun kind start met een voorsprong na de vakantie in plaats van met een achterstand. 'Basisschoolbundel - leerwerkboek voor groep 7-8' speelt in op deze behoefte van leerlingen, ouders en leerkrachten om achteruitgang in de vakanties tegen te gaan, vertelt Sofie van de Waart, die tot haar achttiende in Dussen woonde.

"Voor ouders is het vaak lastig hun kind te enthousiasmeren om te lezen, reken en spellen in de vakantie. Ook weten ze vaak niet welk materiaal geschikt is om mee aan de slag te gaan", zegt Van de Waart. "Vervolgens ontbreekt meestal een duidelijke uitleg en dat maakt helpen ingewikkeld."

Juf Tineke en juf Sofie hebben hun jarenlange ervaring in het basisonderwijs gebundeld in een boek voor ouders én leerlingen van groep 7 en 8. Een boek waarin uitleg én oefeningen gecombineerd zijn, perfect aansluitend bij de eindfase van het basisonderwijs. "Op deze manier kunnen ouders hun kind makkelijk helpen. Daarnaast is het boek mooi vormgegeven zodat het leren aantrekkelijk wordt voor de kinderen. Beheerst je kind alle onderdelen van dit boek, dan weet je dat hij/zij klaar is voor de stap naar de middelbare school."

http://www.basisschoolbundel.nl