Boot vol met afval van Wijkerzand

WIJK EN AALBURG/AALST • Kees van den Biggelaar ergert zich groen en geel aan de grote hoeveelheid zwerfafval, die hij en Astrid, een vriendin, na een ronde over het Wijkerzand hebben verzameld.

Met tien vuilniszakken keerden zij zondag terug, genoeg voor een boot vol met afval. "Buiten alle proporties", reageert Kees. "Glas, papier, blik, winkelmandjes. Een grote puinhoop."

Kees en Astrid zijn al 35 jaar bewoners van camping De Rietschoof in Aalst en kijken recht op het Wijkerzand. "Onze gewoonte is om daar wekelijks even met een zak zwerfafval op te ruimen. Meestal halen we twee zakken op, maar nu dus tien."

Kees heeft al meerdere instanties, zoals de gemeente en de beheerder van het Wijkerzand, benaderd om het probleem op te lossen, maar tot nu toe zonder resultaat. "Ik hoop dat een bericht in de krant mensen aan het denken zet", zegt hij.