Beregeningsverbod geldt niet voor Noordwaard

WERKENDAM • Er is één uitzondering op het beregeningsverbod van Waterschap Rivierenland: de Noordwaard bij Werkendam.

In de Noordwaard zijn zeven kleine, op zichzelf staande polders zonder kleine vertakkingen in het watersysteem. Per polder zijn er slechts één à twee grondeigenaren. Het water kan er dus goed verdeeld worden, stelt Waterschap Rivierenland.

Bovendien is er in de omgeving van de Noordwaard veel water beschikbaar dat gemakkelijk in het gebied ingelaten kan worden. Anders dan in de rest van het rivierengebied is het in deze kleine polders mogelijk om met het beschikbare water alle gebruikers te bereiken.

Vanwege de aanhoudende droogte geldt overdag een beregeningsverbod in het hele rivierengebied.