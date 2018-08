Beregeningsverbod in Rivierenland blijft nog wel even van kracht

REGIO • Het beregeningsverbod in regio Rivierenland blijft voorlopig nog van kracht. Waterschap Rivierenland ziet met hulp van onder meer drones toe op naleving van de maatregel.

Volgens woordvoerder Jelmer Krom zijn er afgelopen week een handvol overtredingen geconstateerd. Dat is weinig, vindt het waterschap. "We zijn blij dat het beregeningsverbod zo goed wordt nageleefd." Bij overtreding ervan wordt overigens niet altijd meteen met een boete gezwaaid. Krom vertelt: "We spreken mensen aan op overtredingen en bij herhaling kan een boete volgen. Een overtreding van het beregeningsverbod kan leiden tot een boete vanaf 550 euro, afhankelijk van de situatie."

Voorlopig blijft de maatregel nog wel even gelden. "We zijn nog niet van de droogte af. De weersverwachting is dat er nog twee weken nauwelijks regen valt." Vanwege de aanhoudende droogte stelde Waterschap Rivierenland vorige week een beregeningsverbod met oppervlaktewater in. Deze geldt voor het beregenen van gewassen in het hele rivierengebied, dagelijks tussen 09:00 en 18:00 uur. Door overdag niet te beregenen wordt 30 tot 50 procent waterverspilling door verdamping voorkomen. Op deze manier wordt het beschikbare water zo efficiënt mogelijk gebruikt.