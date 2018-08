Expositie over de veertien voormalige gemeenten van Land van Heusden en Altena

ALTENA • In aanloop naar één gemeente Altena organiseert Erfgoed Altena, de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. in samenwerking met het Streekarchief in Heusden vanaf september 2018 de expositie 'Van Emmikhoven tot Altena'. De expositie is in september te zien op Kasteel Dussen en daarna in de gemeentehuizen in de regio. In de gemeentehuizen worden tijdens de expositie film- en foto avonden gehouden.

De expositie 'Van Emmikhoven tot Altena' brengt de geschiedenis van de veertien voormalige gemeenten in het Land van Heusden en Altena in beeld. Van Emmikhoven, de eerste gemeente die al in de 19de eeuw heringedeeld werd, tot Altena, de laatste gemeente die straks gevormd wordt.

Om invulling te geven aan deze expositie, zoekt de organisatie voorwerpen met logo's of beeldmerken van de vroegere gemeenten. Te denken valt aan serviesgoed, relatiegeschenken, pennen, briefpapier, schilderijen en dergelijke.

Behalve informatiepanelen over iedere afzonderlijke gemeente, wil de organisatie ook trouwfoto's laten zien die gemaakt zijn in of rondom voormalige gemeentehuizen. Dat mogen ook foto's zijn uit de oude doos, van bijvoorbeeld ouders of grootouders of andere familieleden. Het zou prachtig zijn om uit elke verdwenen gemeente op z'n minst één oude trouwfoto te kunnen exposeren. Onder alle inzenders verloot Erfgoed Altena een diner voor twee in het oude Raedthuys.

Foto's of ideeën indienen kan via hanviskie@gmail.com.