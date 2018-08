Opgeven voor boottocht voor ouderen

SLEEUWIJK • Net als voorgaande jaren organiseert Trema Welzijn op donderdag 11 oktober in het kader van de Dag van de Ouderen een boottocht.

Deze boottocht is voor alle inwoners van de gemeente Woudrichem van 55 jaar en ouder. Het wordt een gezellige dag aan boord van De Zilvermeeuw. Deelnemers schepen in om 9:00 uur buiten de waterpoort in Woudrichem. De Zilvermeeuw vaart vervolgens naar Rotterdam.

Daar worden de ouderen verwelkomd met een heerlijk kopje koffie of thee en gebak. Rond het middaguur wordt er een heerlijke lunch opgediend en 's middags is er een verloting met mooie prijzen. Deze dag zorgen de accordeonisten van Altena Musica voor de muzikale noot. Rond 16:30 uur wordt De Zilvermeeuw weer in Woudrichem verwacht.

Kaarten kosten 30 euro en opgeven kan tot 1 oktober bij Trema Welzijn via 0183-408444 of receptie@trema.org.