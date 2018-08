'Voor sommigen is dit niet eens de meest extreme zomer'

WIJK EN AALBURG • Niet alleen de bewoners van Zorgplein Maaswaarden krijgen extra aandacht nu het zo warm is, ook de medewerkers worden niet vergeten. "Zo wordt er een paar keer per week een ijsje uitgedeeld."

Bert Noorloos van Zorgplein Maaswaarden vertelt dat het landelijke hitteprotocol bij Zorgplein Maaswaarden al een tijdje in werking is gesteld. "Wij zijn daar denk ik iets eerder mee van start gegaan als landelijk het geval is. Zodra de temperaturen de 25 graden aantikken, gaan wij aan de slag."

Extra drinkronde

Medewerkers van Zorgplein Maaswaarden worden erop geattendeerd dat ze de ouderen juist nu goed in de gaten moeten houden. "Er wordt extra gekeken bij de mensen die wat minder drinken en er wordt dan ook op gelet dat zij voldoende vocht binnen krijgen. Maar ook op bewoners die bepaalde medicijnen gebruiken wordt extra gelet." Ook zijn er extra drinkrondes ingelast. "Bijvoorbeeld met bouillon of ranja."

De medewerkers van Zorgplein Maaswaarden houden natuurlijk in de gaten of bewoners voldoende vocht binnen krijgen, maar wijzen de ouderen ook op andere maatregelen om het in huis koel te houden. "Bijvoorbeeld door de gordijnen dicht te houden. Maar de mensen houden zich vanzelf ook al rustig, dragen luchtige kleding. Dat zijn ze van vroeger uit ook zo gewend."

Daarnaast gaan sommige activiteiten van Zorgplein Maaswaarden nu vanwege de hitte niet door. "We gaan geen wilde dingen doen. Dan is het beter om gewoon even rustig met de bewoners te gaan zitten, met een koel drankje erbij."

Klimaatcontrole

Voordeel in zowel Wijkestein als De Notenhoff is dat in beide gebouwen gebruik wordt gemaakt van klimaatcontrole. "Het is dus goed op temperatuur. Maar met deze extreme hitte geldt ook gewoon dat je er ter plekke mee om moet gaan. Bovendien krijgt je het nooit meer zover terug gekoeld met airco's en ventilatoren. Dat zou trouwens ook niet goed zijn."

De ouderen klagen verder niet echt over het weer, vertelt Noorloos. "Ja, het gebruikelijke, net als iedere Nederlander. Het leuke met deze extreme omstandigheden is dat ook verhalen van vroeger boven komen. Mensen vertellen over de hete zomers van vroeger en wat ze toen hebben mee gemaakt. Voor sommigen is dit nog niet eens de meest extreme zomer die zij hebben mee gemaakt."