Electro World Veen verkoopt 100 airco's in één week

VEEN • Het Land van Heusden en Altena zoekt verkoeling tijdens deze hittegolf en dat merken ze bij Electro World Veen. De airco's en ventilators gaan als zoete broodjes over de toonbank.

"We hebben deze week wel meer dan 100 airco's verkocht", zegt Dennis van Roosmalen, eigenaar van de zaak aan de Bagijnhof in Veen. "En ventilators nog veel meer. Mensen kopen rustig drie of vier ventilators, voor in het hele huis. Voor ouderen melden zich hier in de winkel. In 2015 hebben we deze situatie ook al eens gehad, maar toen duurde de hittegolf niet zo lang als nu. Een bizarre situatie in Nederland."

De apparaten zijn dan ook niet aan te slepen. Iedere dag rond het middaguur weet Van Roosmalen al dat hij zijn voorraad voor de volgende dag weer moet gaan aanvullen. "Nu veel vervoerders met vakantie zijn ga ik elke dag zelf airco's en ventilators halen. Dan heb ik een nieuwe voorraad dezelfde avond nog in huis. Anders moet ik een paar dagen wachten."

Normaal heet

Alleen vrijdagavond blijft Van Roosmalen thuis. "De piek is voorbij. Vanaf morgen wordt het weer normaal heet. De airco's zijn dan naar verwachting uitverkocht. Mensen kopen die vooral als ze door de hitte niet kunnen slapen, of als ze de benedenverdieping niet meer koel krijgen. Ventilators heb ik straks nog wel."

Wat hij vrijdag nog wel gaat doen is een airco brengen bij een klant, die bezig is aan de terugreis uit Italië en rond middernacht weer thuis komt van vakantie. "Hij had me geappt of ik een airco bij hem wilde afleveren. 'Zet maar onder het afdak', was de boodschap. Maar ja, dan heb je er vannacht dus niks aan. Dus zet ik straks die airco meteen maar even op de slaapkamer. Een familielid zorgt ervoor dat ik naar binnen kan."

Ondertussen draait de airco in de winkel in Veen op volle toeren. Een service naar de klant, maar ook zeker fijn voor het personeel. Dat verkoopt deze dagen ook meer koelkasten en vriezers dan normaal. "Veel oude apparaten zijn niet bestand tegen de hitte", verklaart Van Roosmalen.

De bezorgers van Electro World Veen hebben het zwaar. "Als die een wasmachine naar boven hebben gesjouwd, kunnen ze meteen naar huis om te douchen."

