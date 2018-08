Nieuw onderzoek: 'Geen blauwalg meer in Kurenpolder'

HANK • De zwemplas van recreatiepark De Kurenpolder is weer vrij van blauwalg.

Dat meldt De Kurenpolder zelf via Facebook. "Afgelopen maandagochtend (23 juli) is heel vroeg opnieuw het water getest door de overheid. Deze uitslag is in orde. Er is dus geen blauwalg meer op De Kurenpolder", zo staat te lezen. In een reactie op het bericht schrijft het recreatiepark ook dat de informatie op de website zwemwater.nl, waarop de overheid een overzicht bijhoudt waar in Nederland veilig in natuurwater gezwommen kan worden, wordt aangepast.

Misverstanden

Het klopt dat er in de wekelijkse meting van 20 juli een minimale overschrijding was van blauwalg, meldt De Kurenpolder verder. "Daarom zijn er ook borden geplaatst bij de waterkant met een waarschuwing. Dat is te doen gebruikelijk. Wel mocht u gewoon komen zwemmen. Van gasten hoorden we dat ze dat niet voldoende vonden en daarom hebben we zelf ook borden geplaatst bij de kassa."

Om misverstanden in de toekomst te voorkomen, zal het park voortaan op de website plaatsen hoe het staat met de waterkwaliteit van de zwemplas.