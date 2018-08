Aanvulling op OV: met de belauto naar Biesbosch MuseumEiland

WERKENDAM • Bezoekers kunnen vanaf 1 augustus met de belauto Altena richting het Biesbosch MuseumEiland vervoerd worden.

De belauto wordt ingezet als aanvulling op het openbaar vervoer. Doordeweeks en op zaterdag kunnen mensen vanaf halte Plein in Werkendam met de belauto naar het museum door reizen; op zondag is er een verbinding met het treinstation in Gorinchem.

Lijn 120 vertrekt op doordeweekse dagen en op zaterdag om 10:30 uur vanuit station Gorinchem via de Tol richting Werkendam. De bus komt om 11:00 uur aan op het Plein in Werkendam. Vanaf deze halte is het mogelijk om met de belauto Altena richting Biesbosch MuseumEiland vervoerd te worden. Om 16:40 of 17:40 uur vervoert de belauto mensen vanuit de Biesbosch terug naar het Plein in Werkendam. Reizigers hebben dan aansluiting op de lijn 120 die, vanaf Plein Werkendam om 17:00 respectievelijk 18:00 uur weer richting Gorinchem vertrekt. De belauto dient uiterlijk twee uur van te voren besteld te worden en een retour Plein/Werkendam-Biesbosch MuseumEiland kost 6 euro.

Zon- en feestdagen

Op zon- en feestdagen is er geen reguliere busverbinding vanaf station Gorinchem. De belauto kan dan om 10:15 uur gereserveerd worden om vanaf station Gorinchem rechtstreeks naar het Biesbosch MuseumEiland vervoerd te worden. Rond 17:00 uur keert de belauto dan weer terug naar naar station Gorinchem. Een kaartje Gorinchem-Biesbosch MuseumEiland kost 10 euro.

Het is op zon- en feestdagen mogelijk over te stappen vanaf de Brabant Interliner van en naar Utrecht of Breda op de haltes Tol-West en Tol-Oost aan de A27. De belauto is hier om 10:06 of 10:25 uur en de retourprijs bedraagt 7,50 euro.

De belauto rijdt zeven dagen per week. Een plaats reserveren kan door tussen 13:15 en 21:15 uur te bellen met 06-27203010.