Zorgplein Maaswaarden gaat over op elektronisch cliëntendossier

REGIO • Zorgplein Maaswaarden gaat net als veel andere zorgorganisaties over op het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

Dit ECD vervangt het papieren cliëntendossier, waar alle afspraken rondom de zorg voor iedere cliënt in staan. De cliënt kan via een beveiligde internetpagina de eigen gegevens inzien en naar wens deze informatie delen met familie en mantelzorgers.

"Het systeem voldoet helemaal aan de norm voor informatiebeveiliging in de zorg", benadrukt Zorgplein Maaswaarden. "De privacy van de cliënt is met het ECD gewaarborgd. Voorafgaande aan de overgang van het papieren zorgleefplan naar de ECD is er achter de schermen hard gewerkt aan de technische werkomgeving. Daarnaast zij er iPads aangeschaft, waarop de benodigde programma's zijn geïnstalleerd. Inmiddels zijn alle thuiszorgmedewerkers geïnstrueerd en wordt er vanaf deze week in de thuiszorg mee gewerkt."

Na de zomervakantie zullen ook de intramurale medewerkers van Zorgplein Maaswaarden getraind worden voor het gebruik met het ECD.