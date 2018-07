Rijksstraatweg volop in het vizier van Werkendams college

SLEEUWIJK • Met diverse schriftelijke vragen heeft de fractie van het CDA bij het Werkendamse college van B en W aandacht gevraagd voor voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en rondom de Rijksstraatweg in Sleeuwijk.

Inmiddels heeft het college antwoord gegeven op de uitgebreide vragenlijst. Het CDA wilde onder andere meer weten over mogelijkheden tot snelheidsremmende maatregelen, vervanging van de deklaag, snelheidscontroles en de veiligheid voor fietsers op de oversteekplaatsen ter hoogte van het Altena College.

CDA'er Otto van Breugel is tevreden met de reactie. "Veel vragen van de bewoners zijn positief beantwoord. Zo wordt met dit project niet meer geschoven, worden noodzakelijke reparaties uitgevoerd en behoort het aanbrengen van geluidsarm asfalt tot de mogelijkheden. Verder komt een onderzoek naar een aanpassing van de fietsoversteken van het Altena College, wat extra veiligheid zal opleveren voor de schoolgaande jongeren. Fijn dat het nu voor de bewoners duidelijk is wat ze van de gemeente kunnen verwachten."

Gebiedsontsluitingsweg

Diverse ideeën die door bewoners en CDA geopperd zijn, om te komen tot een lagere verkeersdruk en een lagere snelheid, zijn niet mogelijk, zo geeft het college aan. "De Rijksstraatweg is als gebiedsontsluitingsweg bestempeld in het gemeentelijk wegencategoriseringsplan. Een gebiedsontsluitingsweg dient door te stromen en daar passen gelijkwaardige kruisingen niet bij. Ook de andere suggestie vanuit de bewoners om de maximum toegestane snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur past niet bij een gebiedsontsluitingsweg."

Meer verkeer met bestemming Woudrichem van de Rijksstraatweg weren, door bijvoorbeeld drempels op de Roef weg te halen en de maximum snelheid daar te verhogen, ziet het college niet als mogelijkheid. "De keuze om de Roef in te richten als weg met snelheidsregime 60 km/ u is bewust gemaakt. Ook is de route via de Roef nu al de snelste, dus is de vraag of het verhogen van de toegestane snelheid en/ of weghalen van drempels de keuze voor de Roef toe laat nemen."

Het college wijst het CDA erop dat zowel bebording als navigatie zo is aangepast dat automobilisten met bestemming Woudrichem al via de Roef worden gestuurd.

Nieuwe laag

In 2020 staan er diverse werkzaamheden gepland aan de Rijkssstraatweg. Dan zal het asfalt vervangen worden en staan er verkeerskundige aanpassingen op de kalender. Mogelijk zullen deze werkzaamheden samenvallen met het vervangen van, een deel van, de riolering.

Op diverse plaatsen op de Rijksstraatweg bleek het asfalt wel minder goed te zijn dan gewenst. Hier is, in overleg met bewoners, inmiddels een EAB-emulsie aangebracht. Dat moet de geluidsoverlast, die door de bewoners werd ervaren, verminderen.

Altena College

Het CDA zag het liefst dat het college in gesprek zou gaan met het Altena College over de oversteekplaats om en nabij de in - en uitgang van het Altena College. B en W geven in de beantwoording aan dat zij regelmatig in gesprek zijn met de school over de verkeersveiligheid. Omdat er regelmatig sprake is van bijna-ongevallen wil het college kijken naar maatregelen. Maar een voorrangsoversteek voor fietsers, zoals gevraagd door het CDA, zit er niet in. Opnieuw omdat de Rijksstraatweg een gebiedsontsluitingsweg is en het voor een dergelijke wegtype niet gebruikelijk is om fietsers voorrang te geven.

Het college wil wel kijken of het middeneiland verlengd kan worden, rekening houdend met de bestaande bomen. "Hiermee wordt de fietsoversteek duidelijker zichtbaar voor automobilisten. De mogelijke ontsluiting van de atletiekbaan bovenop de bestaande stromen bij de schuine fietsoversteek wordt hierin meegewogen. Ook de eventuele verlichting op deze fietsoversteek door een alternatieve ontsluiting voor de atletiekbaan met daarbij de automobilisten voor het Altena College wordt bekeken."

Het Werkendamse college meldt dat hierin nog geen concreet voorstel klaar ligt, maar een goede verbetering niet hoeft te wachten tot de reconstructie van de weg. "Samen met het Altena College wordt verder nagedacht hierover. Als geen fysieke aanpassing tot een verbetering kan leiden, wordt met bebording de situatie duidelijker gemaakt."