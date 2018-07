Vrijwilligers gezocht voor nieuw project Altena Actief

REGIO • Na de zomervakantie gaat in het nieuwe project Altena Actief van start. Altena Actief biedt mensen met autisme hulp bij het leggen van contact en ondernemen van activiteiten in de vrije tijd. In september start een groep van zes mensen, hier zoekt Altena Actief nog een vrijwilliger voor.

Vrijwilligers begeleiden groepjes mensen, die samen eens per maand wat leuks gaan ondernemen. Het project is bedoeld voor mensen met autisme van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Voor meer info en aanmelding kunnen vrijwilligers contact opnemen met Angelique de Rijk van MEE Plus (06-50516732 of angelique.derijk@meeplus.nl) of Annabel van Wijk van Trema (0183-408444 of annabel.van.wijk@trema.org).