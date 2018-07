DRONGELEN • Bij Jopke van Mersbergen en Nico Rolsma aan de Burg. van der Schansstraat 4 in Drongelen is tegenwoordig een mini-bieb te vinden.

De mini-bieb is een particulier initiatief in een tuin of op een andere openbare plek. Dat betekent dat je deze boeken gratis mag lenen of ruilen voor een ander boek. Je kunt er ook zelf een boek in zetten wat je anders maar thuis in je kast laat staan. Meedoen is heel eenvoudig, want er zijn eigenlijk niet echt regels. Je kunt het meegenomen boek na gebruik aan iemand anders doorgeven.

Er zijn al zo'n 1500 van dit soort boekenkastjes verschenen overal in het land. Het is een groot succes, zowel voor het boek als voor de lezer. Juist op plaatsen waar weinig boeken voorhanden zijn, is dit een prachtig initiatief. Meer info over de mini-bieb in Drongelen: 0416-651112.

http://www.minibieb.nl