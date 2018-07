BERG EN DAL • Steven Lobregt uit Rijswijk stond afgelopen week samen met zijn vrouw Amber met een interview in Het Kontakt.

Amber is Parkinsonpatiënte. Steven liep vorig jaar de Vierdaagse al, dit jaar wilde Amber zelf ook meedoen. "Bloed, zweet en tranen", zegt hij. "Letterlijk. Ik heb haar echt aan de hand mee moeten nemen, ze zat er helemaal doorheen. Tot huilens toe. Hand in hand liepen we door, ik zei steeds tegen haar: elke meter is er één. En we hebben de finish woensdag gehaald."

Hartstikke goed

Hoe anders verloopt dag drie. "Ik kreeg vanmorgen een appje dat ze twee vrouwen heeft ontmoet, waar ze lekker mee aan het lopen is. Het gaat hartstikke goed. Nu loopt zij met die twee vrouwen en ik loop lekker alleen. Fijn in mijn eigen tempo."