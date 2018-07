FOTO VOLGT VIA RICK Paul Bakker uit Almkerk: 'Eén groot feest'

BERG EN DAL • Op wat pijntjes na gaat het goed met Paul Bakker uit Almkerk op de Zevenheuvelenweg. De sfeer maakt alles goed.

"De wisselwerking met het publiek is super", vertelt hij. Dat is een belangrijke reden om voor de tweede keer aan het grootste wandelevenement ter wereld mee te doen, de Nijmeegse Vierdaagse.

In januari begon hij met trainen. "Dan begint het te kriebelen. Ik denk wel dat ik volgend jaar ook weer meedoe."

De zwager van Paul loopt ook mee. "Hij is al verder, we lopen ieder ons eigen tempo." Lekker genieten van 'één groot feest'. "Maar na afloop blijven we niet lang in de stad, de wekker gaat om 2:30 uur weer. Alleen de laatste avond gaan we mee feesten!"