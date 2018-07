• Hans en Riet Sagt slapen sinds twee jaar tijdens de Vierdaagse in een hotel. (Foto: Rick den Besten )

BERG EN DAL • Gewoon doorlopen, er zit niks anders op. Voor Riet Sagt (70) uit Dussen is het afzien op de Zevenheuvelenweg tijdens haar elfde - en laatste, denkt ze - Vierdaagse. Blaren zijn de boosdoener.

Met haar man Hans (73) gaat het beter. Voor hem is het de tiende keer. "Ik ben aan mijn knie geopereerd, dus ik ben later begonnen", legt hij uit.

Met de zeven heuvelen hebben ze niet zo'n moeite. "De woensdag was zwaar, vandaag valt het mee." De Dussenaren zijn geoefende wandelaars, bijna elke zaterdag doen ze wel mee aan een tocht.

Het eerste wat ze straks doen na de finish? Hans: "Een biertje drinken. En dan op de fiets naar ons hotel. De eerste jaren reden we heen en weer naar huis, maar nu slapen we in een hotel en dat bevalt erg goed."