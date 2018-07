Dorpsraden willen 'representatief onderzoek' naar geluidsoverlast nieuwe haven Waalwijk

DRONGELEN/EETHEN/GENDEREN • De dorpsraden van Drongelen, Eethen en Genderen willen dat er een gedegen onderzoek komt naar wat de geluidseffecten zijn van een nieuwe insteekhaven aan de Waalwijkse zijde van de Bergsche Maas.

Dat schrijft de Drongelense dorpsraad mede namens de raden uit de andere dorpen in een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Waalwijk.

Uit de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat als gevolg van de komst van de haven het achtergrondlawaai in de dorpen met minder dan 0,1 decibel toeneemt op tweederde van de berekende adressen. In Drongelen neemt het geluid met 0,5 dB toe, met een maximum van 1 dB. Het Waalwijkse college van B&W vindt het daarom niet nodig om maatregelen te nemen.

'Onvoldoende onderbouwd'

De dorpsraden noemen de berekening echter 'onvoldoende onderbouwd'. Ze wijzen daarnaast op zogenoemde 'piekgeluiden' en willen daarom een nieuwe geluidsproef. "Gelet op het feit dat de berekeningen zo evident onwaarschijnlijke uitkomsten genereren, is het noodzakelijk om een dergelijke proef te doen, alvorens met zekerheid gesteld kan worden dat de toename van het geluid mee zal vallen. De dorpsraden eisen dan ook dat een dergelijke representatieve proef zal plaatsvinden in de avonduren, met een zuidelijke wind."

Bovendien zorgt de nieuwe containerhaven nog voor een heel ander soort geluid, zoals van achteruit rijdende vrachtwagens en van rondrijdende heftrucks en het lieren van kranen. "U moet zich voorstellen dat in de avond bij u in de straat een bedrijf constant met piepende heftrucks bezig is. Dit geluid staat de inwoners van Drongelen te wachten."

Daarom pleiten de dorpsraden ook voor een beperking van het gebruik van de haven, iets wat de gemeente Waalwijk niet ziet zitten. "Een dergelijke conclusie getuigt van het feit dat de functionaliteit van de haven, en dus het economische aspect, zwaarder weegt dan een goed woon- en leefklimaat. Wij verzoeken u deze afweging anders te laten uitvallen", aldus de dorpsraden.

Lichtoverlast

Tegelijkertijd vinden de raden dat er regels moeten komen om lichtoverlast in noordelijke richting tegen te gaan en dat een bomenrij het zicht op de insteekhaven zou moeten beperken. De raden zijn tevreden over het feit dat de maximale bouwhoogte op het containerterminalterrein na een eerder overleg met de gemeente Waalwijk is teruggebracht tot 15 meter.

Ze gaan ervan uit dat Waalwijk de opmerkingen meeneemt in het definitieve bestemmingsplan.

De gemeente Aalburg heeft eveneens een zienswijze met een vergelijkbare strekking ingediend bij de gemeente Waalwijk.