Nieuwe bestemming voor Hoeve Kraaiveld in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Hoeve Kraaiveld in Sleeuwijk heeft vanaf augustus een nieuwe huurder: 's Heeren Loo, een landelijke aanbieder van zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking gaat de boerderij in gebruik nemen.

Het bijzondere woonhuis gaat ingezet worden als gezinshuis. Een gezinshuis is net als elk ander huis, meldt 's Heeren Loo. Een gezinshuis biedt een thuis voor kinderen met een verstandelijke beperking of die moeilijk verstaanbaar gedrag of autisme hebben.

In het gezinshuis op Hoeve Kraaiveld is er plek voor een echtpaar of koppel en vier kinderen. "Vaak zijn er één of twee 'eigen' kinderen en twee kinderen die een veilige plek zoeken om te kunnen opgroeien", aldus 's Heeren Loo.

Woon-werkboerderij Kraaiveld

In het boerderijdeel biedt 's Heeren Loo woonruimte aan vijftien volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Deze bewoners gaan hier niet alleen wonen, zij gaan ook aan de slag op de boerderij. Zo helpen zij mee met werkzaamheden op en rond het terrein, zoals houtkappen, werken in de biologische moestuin, fruitbomen onderhouden, bier brouwen in de brouwerij op het eigen terrein en shiitakes kweken.

Op termijn komt er een winkel of kleine horecagelegenheid om de opbrengst van de moestuin te verkopen. Het aanbod wordt afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de bewoners.

Dagbesteding

Bewoners uit de omgeving met een zorgvraag die aansluit op het aanbod van 's Heeren Loo kunnen ook gebruik maken van bovengenoemde vorm van dagbesteding.

's Heeren Loo zoekt nog vrijwilligers om te helpen op Hoeve Kraaiveld. Meer daarover via de website http://www.werkenbijsheerenloo.nl.

Op 5 en 6 oktober organiseert 's Heeren Loo een open dag. Mensen kunnen dan kennis maken met de boerderij.

http://www.sheerenloo.nl/kraaiveld