Stichting Leergeld zoekt vrijwilligers

ALTENA • Stichting Leergeld wil kinderen, die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten, mee laten doen. Dat lukt echter alleen met de hulp van vrijwilligers. Stichting Leergeld is dan ook op zoek naar mensen die enthousiast kinderen willen helpen.

Niet voor alle kinderen in Nederland is het vanzelfsprekend dat zij mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten die heel normaal zijn. Denk aan een schoolreisje, een fiets om naar de middelbare school te gaan, een sportclub of de muziekles. Hun ouders kunnen dat door hun financiële situatie niet voor ze te betalen. Stichting Leergeld wil kinderen van vier tot achttien jaar mee laten doen en biedt ze de kans om ook mee te tellen.

Klantcontactmedewerker

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie maar daarom niet minder professioneel. De stichting is op zoek naar vrijwilligers voor de functie klantcontactmedewerker. De nieuwe vrijwilliger werkt in een omgeving met gedreven collega's met een groot hart voor kinderen. Vrijwilligers van Leergeld helpen elkaar om iedere keer weer optimaal en vooral concreet te helpen en dat geeft voldoening.

Wie affiniteit heeft met de kinderen van Leergeld en de ambitie om samen te werken met een enthousiaste groep vrijwilligers, zal zich zeker op zijn of haar plaats voelen bij Stichting Leergeld.

Meer informatie over de Stichting Leergeld en de vacature is te vinden op leergeldwbo.nl, onder Organisatie. In de zomervakantie is Stichting Leergeld telefonisch niet bereikbaar, maar de mailberichten worden gelezen en beantwoord.