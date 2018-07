Rijswijkse Amber gaat met Meneertje P naar de Via Gladiola

RIJSWIJK • Bewegen is belangrijk voor Parkinsonpatiënten en dus gaat Amber Lobregt deze week op voor haar eerste wandelkruisje.

De spanning van een interview en haar eerste deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse worden Amber Lobregt tijdens het gesprek soms even te veel. Haar rechterhand trilt meer dan anders en even schiet ze vol als ze vertelt over haar ziekte. "Sorry hoor. Normaal gesproken kan ik er prima over vertellen", klinkt het verontschuldigend.

Gespannen, slapeloze nachten, piekeren; het zijn minder bekende uitingen van de ziekte van Parkinson, door de 51-jarige Rijswijkse haast liefkozend 'Meneertje P' genoemd. Ze trilt met haar rechterhand en als ze moe is gaat ze slepen met haar rechterbeen.

Oud wijf

Met links drinkt ze nu haar koffie. Enkele jaren geleden, toen Amber 47 was, kreeg ze de diagnose. "Mijn man en ik keken elkaar aan. Parkinson? Maar ik ben toch geen oud wijf?" Achteraf gezien vielen toen wel de puzzelstukjes in elkaar. Ambers man Steven merkte in de periode daarvoor bijvoorbeeld dat ze snel kwaad kon worden om niets, nog zo'n signaal. "Als ze zelf een emmer met water omgooide was er niks aan de hand; liet ik een kopje water vallen, was ze meteen boos."

Toen haar kinderen erop wezen dat ze het vlees niet snijdt, maar - door haar krampachtige greep - hakt, was het tijd voor een bezoek aan de huisarts. Na de daadwerkelijke diagnose pakte Amber het eerste anderhalf jaar haar leven weer op alsof er niks aan de hand was. "Ik nam m'n medicatie en ging gewoon verder, maar dat kostte me uiteindelijk de kop."

Ze moest haar leven aanpassen aan haar ziekte en dingen vragen aan haar man en haar kinderen Narissa, Patrick en Joyce. "Dat vindt Amber heel moeilijk, maar wij zeggen altijd: 'Vraag het gewoon'", vertelt Steven.

Steun

Vanzelfsprekend ondersteunt hij Amber waar hij kan, maar zijn steun kreeg twee jaar geleden bij een bezoek aan de Nijmeegse Vierdaagse een nieuwe dimensie, toen hij daar een stand van de Parkinson Vereniging zag. "Toen zei ik: 'Am, ik ga voor jou de vierdaagse lopen.'" Amber moest lachen: "Jij? De vierdaagse lopen? Je houdt alleen van voetballen en hardlopen." Steven knikt glimlachend. "Ik had nog nooit zo'n afstand gewandeld, ik had er eerlijk gezegd ook een hekel aan."

Vorig jaar behaalde hij dan toch zijn eerste kruisje. Dochter Joyce moest helaas halverwege de vierdaagse afhaken, hoe graag ze ook de wandeltocht voor haar moeder wilde uitlopen. Amber had Joyce huilend aan de telefoon en ook Steven werd emotioneel toen hij op de vrijdag over de Via Gladiola liep. "Ik ben een flinke vent, maar toen ik over de finish kwam en Amber zag staan wist ik weer waarvoor ik het allemaal deed. Zij geeft niet op, dus ik ook niet."

Onderzoek

Hij liep vorig jaar zo 2100 euro bij elkaar voor de Parkinson Vereniging. Dit jaar staat de teller op ruim 2500 euro en doneren kan nog steeds. "Van dat geld laat de Parkinson Vereniging onderzoek verrichten naar de ziekte. Tegelijkertijd lopen we mee om de ziekte van Parkinson onder de aandacht te brengen", legt hij uit.

Dankzij medicatie zit Amber inmiddels veel beter in haar vel. Zo goed zelfs, dat ze deze week zelf aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse verschijnt. Ze loopt vier dagen lang 30 kilometer, door een dispensatieregeling eveneens goed voor een wandelkruisje. "In december besloot ik dat ik ook mee wil doen. Bewegen is immers belangrijk voor Parkinsonpatiënten. Uiteindelijk heb ik samen met Steven 300 kilometer getraind. Dat ging wel lekker, dus ik zie deze week wel waar het schip strandt."

Spannend is wel dat haar trainingsmaatje iedere dag eerder vertrekt voor zijn 40 kilometer. "Maar er zijn genoeg andere mensen om me er doorheen te slepen. Je bent niet alleen", klinkt het monter. Het is geen wedstrijd en als ze uitvalt is dat gezien het jaarlijkse aantal uitvallers geen schande, benadrukt Steven. Zijn voornemen is om zijn vrouw iedere dag vlak voor de finish op te wachten. "Als ik een paar kilometer voor het eind een kwartier of half uur pauze houd, kunnen we samen het laatste stuk lopen."

Amber en Steven Lobregt ondersteunen kan via http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/wandelaars.