Gemeente: 'Dussenaar dicht vanwege nieuwe beheerder'

DUSSEN • De Dussenaar is deze zomerperiode gesloten, omdat het beheer van de multifunctionele accommodatie wordt overgedragen.

Dat laat een woordvoerder van de gemeente Werkendam weten. "Het beheer moet overgedragen worden en daarvoor is bewust gekozen voor een rustige periode." Ze benadrukt dat inwoners van Dussen alleen geen gebruik kunnen maken van het dorpshuis. De bibliotheek en de kinderopvang, ook gehuisvest in het gebouw, zijn wél geopend.

De Werkendamse afdeling van AltenaLokaal is verbolgen dat De Dussenaar tot en met zondag 19 augustus dicht is. Raadslid Philip den Haan heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld over de kwestie, omdat AltenaLokaal ontevreden is met eerdere antwoorden van wethouder Machiel de Gelder.

Strop

"Wij zien dit vooral als een strop voor de ouderen, die zich tijdens de zomermaanden juist eenzamer voelen omdat hun (klein)kinderen op vakantie zijn. Door de sluiting van de MFA wordt hen ook nog hun wekelijks vertier afgenomen; geen koffietijd, geen eetpunt, geen breiclub, niet biljarten. Kortom, aanzienlijk minder sociale contacten in een tijdbestek van toch zeker twee maanden."

"De maatschappelijke onrust in Dussen is groot; verbijstering en verontwaardiging alom", staat elders te lezen. "Wat en hoe kunnen we bewerkstelligen dat morgen de deuren van MFA De Dussenaar wagenwijd openstaan, zodat de ouderen hun bezigheden aldaar per direct kunnen hervatten?"

De gemeentewoordvoerder beaamt dat de sluiting van De Dussenaar in de zomerperiode vervelend is, maar ze geeft tegelijkertijd aan dat het streven is dat het dorpshuis volgend jaar niet sluit tijdens de zomer. Overigens hebben inwoners van Dussen zich nog niet op het gemeentehuis gemeld met klachten over de sluiting.