ALTENA/ALMKERK • Dit weekend wordt een groot middeleeuws weekend gehouden op het terrein aangrenzend aan de oude plek van Slot Altena in Almkerk.

Het publiek waande zich twee dagen lang in de middeleeuwen van Altena. Over het hele terrein waren verschillende middeleeuwse kampementen opgetrokken. Het grote hoogtepunt was het naspelen van de Slag om Altena. Een beleg vond plaats in 1393: 625 jaar geleden.

De fotoreportage is gemaakt door Jan Noorlandt.