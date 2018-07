Vrouw zwaargewond na val van Pannenkoekenboot Woudrichem

WOUDRICHEM • Een vrouw is zaterdag 14 juli zwaargewond geraakt bij een val van een steiger bij de Pannenkoekenboot aan de Schapendam in Woudrichem.

De vrouw is een aantal meter naar beneden gevallen. De opgeroepen brandweer heeft de vrouw naar boven gehaald. De vrouw is na behandeling door het ambulancepersoneel en de arts van de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de vrouw kon vallen is nog niet helemaal duidelijk, maar er wordt rekening mee gehouden dat ze iets wilde oprapen.

bron: GinoPress BV