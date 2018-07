CBS Eben Haëzer in Woudrichem neemt afscheid van 33 toppers

WOUDRICHEM • CBS Eben Haëzer in Woudrichem heeft volgend jaar 33 toppers minder.

De leerlingen van groep 8a en 8b begonnen vorige week met hun afscheid van de basisschool.

Eindfeest

Hun ouders hadden een 'Summer Vibes' eindfeest voor ze geregeld. Na het ontvangen van de uitnodigingen zijn de leerlingen aan de slag gegaan met hun outfit voor dit eindfeest.

Resultaat: de jongens in zomerse, stoere outfits of zelf met ijsjes-smoking aan. En prachtige meiden in perfecte jurkjes of in mooie of grappige beachstyle outfit.

Rondje Woudrichem

Traditiegetrouw maakten de leerlingen een rondje door Woudrichem. Dit keer was dat met de Hank-O-Motief, wat voor hilarische gezichten bij de leerlingen zorgde.

Tijdens de rit waren ze in afwachting van de feestlocatie: Scouting Loevestein. Deze locatie was zonder moeite omgebouwd in 'Summer Vibes' style.

Resultaat: samen dansen, chillen, spelletjes doen, lol trappen in de fotohoek, voetbaldarts, een heerlijke barbecue, een toetjesbuffet en nog veel meer. Het eindfeest werd afgesloten met een schuimkanon en het kamplied 'Brabant'.

Musical

Maar de leerlingen, de juffen en de meester hadden ook niet stil gezeten. Wekenlang werd er geoefend voor de musical 'De tent op z'n kop!' Woensdagavond stroomde 't Rondeel in Woudrichem vol met ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en andere genodigde die konden genieten van de beste musical ooit.

En dat 'de tent op z'n kop ging', was een feit. Als volleerde sterren stonden de leerlingen op het podium, met voor ieder een perfect passende rol. Complimenten voor de juffen en meester: ze maakte niet alleen een heel mooie musical, maar ook was het gelukt om van de twee groepen 8, één grote groep 8 te maken.

Traantje

Na het officiële gedeelte, de rapporten en de afscheidscadeautjes volgde een bedankje van de kinderen en hun ouders. Het team van CBS Eben Haëzer sloot deze mooie avond af met een lied. Uiteraard werd er zo nu en dan een traantje gelaten.

Na de zomer gaan de leerlingen hun eigen weg op het voortgezet onderwijs. Maar eerst genieten ze van de zomervakantie met veel mooie herinneringen.