Genderen staat te springen om huizen

GENDEREN • De weg is vrij voor de komst van nieuwe woningen in Genderen, maar daarmee is het dorp nog niet waar het wil zijn, aldus CDA'er Arno Bouman.

Een voorontwerpbestemmingsplan en een structuurvisie voor de zuidkant van Genderen. Het klinkt allemaal mooi, maar voor CDA'er Arno Bouman heeft het hele beleidstraject nu wel lang genoeg geduurd. "We zijn nog niet precies waar we willen zijn en dat is dat er daadwerkelijk woningen gebouwd gaan worden", zei hij vorige maand tegen wethouder Wijnand van der Hoeven, toen het Genderense raadslid in de Aalburgse raadzaal om een stand van zaken vroeg.

De huidige situatie in het dorp is nu dat er simpelweg te weinig huizen zijn en dat door het nieuwe bestemmingsplan en de nieuwe structuurvisie de weg vrij is voor zo'n 85 nieuwe woningen in Genderen. Op papier dan, benadrukt Bouman. "Ik noem dat een spreadsheet-werkelijkheid. Met 24 geplande huizen op inbreidingslocaties, blijven er ongeveer 60 over."

Zuidkant

Voor die uitbreiding is de zuidkant van het dorp in beeld, het gebied grofweg tussen de Kerkstraat en de Tol en nabij de boerderij van Zus van Gammeren. Wat Bouman betreft kan daarvoor de planvorming beginnen. "En de huidige eigenaren van de gronden kunnen daar een groot aandeel in hebben."

Sinds zijn entree in de Aalburgse gemeenteraad maakt de CDA'er zich hard voor nieuwbouw in zijn woonplaats. "Relatief veel ouderen willen kleiner gaan wonen en tegelijkertijd zijn er veel jongeren die willen kopen of huren. Maar de woningmarkt zit hier op slot. Er moet ruimte voor beweging komen." Daarnaast ziet Bouman dat steeds meer mensen behoefte hebben aan een woning met een tuin. "Dus niet alleen appartementen."

Altena

Voor Genderen zijn nieuwe huizen het meest urgent, constateert hij. De vraag is natuurlijk of de nieuwe gemeenteraad van Altena daar straks net zo over denkt. Bouman is blij dat er in Genderen in ieder geval is voorgesorteerd, net als bijvoorbeeld in Andel met het bestemmingsplan voor de Bronkhorst. "In deze middenkernen moeten we zorgen dat de voorzieningen op peil blijven. Daarvoor heb je aanwas van onderaf nodig."

Overigens moet de woningbouw in alle kernen van Altena tegen het licht worden gehouden. "Er moet een soort Deltaplan Wonen voor Altena komen", stelt Bouman.

Voor Genderen is inmiddels de eerste stap gezet. "Alleen is er nog geen paal de grond in en is er nog geen steen gelegd. Dat wordt het doel voor de komende jaren."

Tom Oostra