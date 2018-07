Jonge ooievaars krijgen verkeersles in Drongelen

DRONGELEN • Net als iedereen moeten ook ooievaars leren wanneer ze de weg kunnen oversteken.

Dat is tenminste de gedachte van Paul Pijpers, die deze foto naar de redactie van Het Kontakt stuurde. De foto werd overigens gemaakt door Jos Holl in zijn woonplaats Drongelen.

"Deze ooievaars zijn pas uitgevlogen en lopen in Drongelen", schrijft Pijpers in zijn toelichting. "Het is net of ze verkeersles krijgen van moeder ooievaar, die daar staat met drie jongen erbij."