Geschiedenis Altena komt dit weekend tot leven

ALMKERK • 625 jaar geleden, in 1393, vond het beleg van Altena plaats. Komend weekend wordt die Slag om Altena nagespeeld.

"We hopen alleen dat de Slag om Altena dit keer voor Altena zelf een betere afloop kent", lacht Berry Schmaal van de Heeren van Altena, samen met Erfgoed Altena en Liniepadfestival initiatiefnemers voor de Slag om Altena.

Berry heeft zich verdiept in de Middeleeuwse geschiedenis van de streek. "Altena heeft een rijke geschiedenis, maar de Middeleeuwen zijn onderbelicht. Dat is erg jammer. Ik vind het dan ook bijzonder dat we de Slag om Altena na zullen gaan spelen op vrijwel exact dezelfde locatie als destijds. Bovendien is straks na de fusie het Middeleeuwse Altena zo goed als terug. In naam, maar ook de grenzen van Altena zijn na het samengaan van Aalburg, Werkendam en Woudrichem bijna weer zoals ze in de Middeleeuwen waren. Altena was toen echt een begrip: een rijke, welvarende streek."

Hoekse en Kabeljauwse twisten

Het beleg van Altena was onderdeel van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Door trouwbreuk, waaronder het achterhouden van tolgeld, moest Willem VI van Horne, de bouwer van de stadsmuren in Woudrichem, het leen teruggeven aan Albrecht van Beieren, graaf van Holland. Deze gaf hem door aan zijn zoon Willem van Oostervant in 1387. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten wordt de vermeende minnares van graaf Albrecht, door Hoeken vermoord.

Willem wordt mede verantwoordelijkheid gehouden voor de moord en breekt met zijn vader Albrecht. Deze ontneemt hem het recht op bezit in Holland, wat bestond uit het land van Altena bij Woudrichem. Willem vlucht hierop naar slot Altena. Albrecht trok met een leger naar Altena waar hij beleg sloeg op 1 juli 1393.

Na twee weken werd het kasteel op zondag 13 juli 1393 overgegeven en na de aftocht van de bezetting wordt deze in brand gestoken. "Het kasteel is nooit meer opgebouwd, maar de verhoging in het landschap, De Motte, is nog altijd zichtbaar. Het is dan ook hartstikke leuk dat de bewoners van de Altenahoeve en de boer die eigenaar is van het land erom heen, beiden meteen enthousiast waren toen we de plannen voor de Slag om Altena ontvouwden."

Ook de gemeenten reageerden enthousiast en zo is de Slag om Altena nu een van de culturele evenementen binnen het programma Altena Bruist, een aanloop naar de fusie tot één gemeente Altena.

Programma

Het programma rondom de Slag om Altena beslaat twee dagen. Zowel zaterdag 14 als zondag 15 juli is er van alles te doen rondom Hoekje 7B in Almkerk. "Het hele weekend staat bol van activiteiten voor jong en oud. Er zijn kinderspelen, er is boogschieten, een zwaardvechtersworkshop, een roofvogel- en een paardenshow. Ook is te zien hoe er in de Middeleeuwen geleefd werd. In het kampement wordt gekookt en gewerkt zoals destijds. Bezoekers kunnen dus ruiken, zien, proeven en ervaren hoe het er toen aan toe ging. Een soort levende geschiedenis. Dat is weer eens wat anders dan stoffige geschiedenisboeken."

In aanloop naar de Slag om Altena hebben de Heeren van Altena op diverse basisscholen in de omgeving les gegeven over de Middeleeuwen en de Slag om Altena in het bijzonder. "Daarnaast mochten de kinderen ook een nieuw wapenschild ontwerpen. Het ontwerp van de winnaar wordt afgebeeld op een echt wapenschild dat dit weekend ook te zien zal zijn."

Hoogtepunt dit weekend is natuurlijk de daadwerkelijke Slag om Altena waarin ridders en soldaten elkaar te lijf zullen gaan. "We hopen op veertig tot vijftig soldaten in het veld. Ook zullen er boogschutters zijn, dus de pijlen kunnen bezoekers om de oren vliegen. En natuurlijk zullen er ook kanonnen zijn: de nieuwe gemeente wordt met kanongebulder en zwaardgekletter ingeluid." Schmaal hoopt op een betere afloop dan in 1393.

"De ridders zullen in de drie kleuren van de gemeente ten strijde trekken. Op dit moment ziet het er nog slecht uit. Maar wanneer de drie afzonderlijke riddermachten de krachten bundelen, zullen zij de vijand wellicht kunnen verslaan."

Meer informatie en het programma voor het komend weekend is terug te vinden op de Facebookpagina Slag om Altena 2018.