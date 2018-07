Pim Bouman nieuwe lijsttrekker VVD Altena

REGIO • Pim Bouman uit Genderen is de nieuwe beoogd lijsttrekker van VVD Altena.

De leden van de partij stemmen donderdag tijdens de algemene ledenvergadering officieel in met zijn lijsttrekkerschap.

Bouman volgt daarmee Inge Schuller op. In januari werd het Woudrichemse Statenlid voor de VVD nog gepresenteerd als lijsttrekker, maar zij ziet om persoonlijke redenen af van de eerste positie op de kieslijst.

Enthousiast

Bouman is positief en enthousiast om de VVD-kar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november te gaan trekken. "Ik stem al jaren landelijk VVD", zegt de huidige BAB-wethouder in Aalburg. "De BAB past goed bij mij, maar die partij stopt ermee en ik niet. Bovendien spreken de liberale standpunten van de VVD mij erg aan."

De Genderenaar, die door VVD Altena waarschijnlijk sowieso wel op een verkiesbare plaats zou zijn geplaatst, vindt het jammer dan Schuller zich terugtrekt. "We zouden samen een mooi koppel gevormd hebben. Inge is een enthousiaste en creatieve vrouw, ik ben weer wat pragmatischer."

Tom Oostra