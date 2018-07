Komt een huiszwaluw bij de dokter in Dussen

DUSSEN • Het gaat niet zo goed met de huiszwaluwen in Nederland. De soort is op de rode lijst terecht gekomen als 'gevoelig', dat betekent dat er sprake is van een behoorlijke afname van het aantal huiszwaluwen in Nederland, er zijn maar liefst tachtig procent minder huiszwaluwen dan in 1970.

En naar wie kun je het beste gaan als het niet zo goed met je gaat: naar de dokter! Dat is precies wat de huiszwaluwen in Dussen hebben gedaan. Aan de oostgevel van de huisartsenpraktijk van dokter Maarten Vermeulen heeft zich dit jaar een flinke kolonie huiszwaluwen gevestigd.

Huiszwaluwen zoeken elkaar in het broedseizoen namelijk graag op en maken de nesten het liefst bij elkaar in de buurt. Zo ontstaat er in Dussen onder de dakgoot bij de dokter inmiddels een groep met wel tien nestjes naast elkaar. Huiszwaluwen maken hun nestjes van kleine klontjes klei die ze zorgvuldig aan elkaar plakken. Wekenlang zijn de stelletjes hier vlijtig mee bezig, tot het kleikommetje groot en stevig genoeg is voor gezinsuitbreiding.

Modder

Een van de redenen waardoor het niet goed gaat met de huiszwaluwen is dat er in dorpen en steden nauwelijks meer plekken te vinden zijn om klontjes modder en klei te vinden.

Hoe anders was dat dit jaar in het centrum van Dussen. Door de renovatie van het plein en het ontstaan van de Dussenaar was er voor de huiszwaluwen bouwmateriaal in overvloed en gingen ze bij de dokter aan de slag. Inmiddels is het plein zo goed als klaar waardoor ook de bouw van de nesten een stuk minder vlot gaat, maar de huiszwaluwen doen hun best en gaan overal op zoek naar geschikt materiaal.

Geluk

Het geluk van de huiszwaluwen in Dussen is dat ze bij dokter Vermeulen aan de gevel van harte welkom zijn. Vermeulen en zijn vrouw Maria zijn er trots op dat deze mooie en kwetsbare vogels zich bij de praktijk hebben gevestigd. Zo draagt de dokterspraktijk een steentje bij aan de bescherming van deze vogel van de rode lijst.

Tegelijkertijd kunnen de dorpsbewoners midden in het dorp genieten van de kunstige capriolen van de elegante zwart-witte zwaluwen, die bovendien de muggen en vliegjes boven het dorp wegvangen.

Dussenaren

Over een aantal weken zal het zwaluwenfeest waarschijnlijk nog groter worden als er jonge vogels geboren worden. Als deze nieuwe Dussenaren het redden om volwassen te worden, dan zullen ze eind augustus een tocht van duizenden kilometers afleggen om de winter in Afrika door te brengen.

En als ze dan in het voorjaar van 2019 weer terug komen naar Nederland, dan weten deze Dussenaren hun fijne en veilige geboorteplek weer feilloos terug te vinden om zelf ook een nestje te bouwen.



door Linda van Zwet