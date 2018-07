Excelsior geeft zonnig openluchtconcert in Drongelen

DRONGELEN/GENDEREN • Begin deze week gaf muziekvereniging Excelsior uit Genderen een openluchtconcert op het terras van dorpshuis De Oude School in Drongelen.

Het was de eerste keer dat het concert gegeven werd in Drongelen. En met succes. Het weer was mooi, veel volk om te kijken en te luisteren, een perfecte locatie en uiteraard een goed stuk muziek.

Zoals één van de bezoekers opmerkte: "Het is hier een Andre Rieu-achtige sfeer, maar dan in het klein." Een beter compliment kunnen muziekvereniging Excelsior en dorpshuis De Oude School niet krijgen.