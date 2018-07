VVD: 'Campus Almkerk wordt bevoordeeld'

ALMKERK/WOUDRICHEM • Volgens de Woudrichemse VVD wordt de Campus in Almkerk bevoordeeld ten opzichte van andere inwoners en bedrijven in de gemeente.

De actuele ontwikkelingen en bouw op het terrein aan de Laagt in Almkerk zijn voor raadslid Robert van Dijk reden om vragen te stellen aan het college van B&W. De VVD wil opheldering over de situatie en de geldende regelgeving voor de Campus.

Volgens Van Dijk hoeft de Campus geen rekening te houden met de maximale goothoogte van 3,5 meter uit het bestemmingsplan en is de nieuwbouw 'vele malen groter' dan het oorspronkelijke huisje en het bouwvlak.

Ook is de huidige situatie volgens de liberalen zo dat er één huis mag staan. "Wat men ziet is dat er een dubbele woning voor in de plaats komt", schrijft Van Dijk.

Bovendien zet de partij vraagtekens bij het 'tiny house' op het terrein.

Testen

"Dat is zogenaamd neergezet om te testen. Een vreemde zaak, want dit soort huisjes staan er al op heel veel plaatsten in ons land. Dus wat moet er dan nog getest worden? Bovendien was er een vergunning verleend voor twee jaar. Die periode lijkt ons ruim genoeg om te testen. Die vergunning liep overigens in maart jongstleden af. Daar is door de gemeente opnieuw een verlenging van één jaar aan toegevoegd. Dat heeft dus niets meer te maken met uittesten. Het is gewoon een woonhuis dat permanent bewoond wordt door familie van de eigenaren van de Campus."

Wat volgens de VVD wordt uitgetest is 'de rek die de wethouder van Woudrichem bereid is te geven om als nieuwe bewoners van de Campus je eigen gang te kunnen gaan', zo staat verder te lezen.

"Wat ook getest wordt is het geduld van de bewoners van de Laagt, die deze ontwikkelingen met lede ogen aanzien. Dit riekt naar bevoordelen van de eigenaren van de Campus."

De Campus Almkerk is een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid.