Meer dan 3000 kilo kleding uit containers Altena afgekeurd

REGIO • 3300 kilo kleding uit ondergrondse kledingcontainers in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is afgekeurd, vanwege de grote hoeveelheid restafval die tussen de kleding is aangetroffen.

De sorteerband bij het bedrijf dat de kleding verwerkt moest zelfs stopgezet worden en schoon gemaakt worden. "Dat er restafval tussen de kledingstukken zit gebeurt vaker, maar zo erg hebben we het nog niet meegemaakt", zegt een gemeentewoordvoerder. "De hele partij is afgekeurd."

De drie Altena-gemeenten gaan meerdere ondergrondse kledingcontainers sluiten en vervangen door bovengrondse containers om misbruik in de toekomst terug te dringen. Ook worden andere maatregelen genomen.