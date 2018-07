Roefelteam is eigenlijk Roefelfamilie

WOUDRICHEM • Vrijwilligers en mantelzorgers. Onmisbaar. De vuisten die zij op elkaar stapelen, vóór en mèt, tillen de ander een stapje omhoog.

Cement dat de samenleving bij elkaar houdt. Zo worden vrijwilligers en mantelzorgers met regelmaat genoemd. En terecht: ze verzetten bergen werk en zijn onmisbaar voor de mensen waar zij omheen staan. Vaak wordt dat belangrijke werk in stilte verricht, bijna onzichtbaar. Trema vindt dat het werk dat dagelijks wordt verzet ook een beetje zichtbaar gemaakt mag worden. Om te laten zien wàt er wordt gedaan en hoe leuk dat is. En dat meer 'vuisten' altijd welkom zijn.

"Roefelen schept een band: eens geroefeld, is altijd roefelen. Ons 'Roefelteam' is eigenlijk een 'Roefelfamilie' geworden." Nicolette van Andel van Trema is zichtbaar trots op alle vrijwilligers met wie zij dit jaar voor de veertiende keer de Roefelweek houdt.

"Het is toch bijzonder dat mensen vrijwillig een week vakantie opofferen om bijna vijftig kinderen een bijzondere week te laten beleven? Het mooie van de groep waarmee we de Roefelweek organiseren is dat we inmiddels helemaal op elkaar ingespeeld zijn. Tijdens een weekend weg zetten we de grote lijnen voor de week uit, en daarna komen we nog een paar keer samen om het programma verder te verfijnen. Maar we zijn inmiddels ook een kei in het bedenken van een plan B of een plan C: doordat we al zo lang met elkaar optrekken, kunnen we snel schakelen."

Saamhorigheid

In de veertien jaar dat de Roefelweek nu wordt gehouden, heeft Nicolette nog nooit om vrijwilligers verlegen gezeten. "De saamhorigheid is heel groot, de band onderling warm, hecht en gezellig. Deelnemers die te oud worden om mee te gaan, geven vaak aan dat ze het jaar erop bij de organisatie willen helpen. Zij doen dan eerst een tijd mee als stagiair, ook in de voorbereiding, en als ze dan nog enthousiast zijn, kunnen ze als vrijwilliger aan de slag. Dit jaar gaan er zelfs tien stagiaires mee. Het is natuurlijk een groot compliment als deelnemers geen afscheid kunnen nemen."

Overigens kan het Roefelteam terugvallen op een groot netwerk, vertelt Nicolette. "Ouders helpen mee en vrijwilligers die betrokken zijn bij andere activiteiten van Trema of de Hartenbrigade steken graag een helpende hand toe."

Het idee voor de Roefelweek is ontstaan toen de kosten voor het zomerkamp, dat Stichting De Vleet organiseerde voor kinderen uit Woudrichem en omgeving, steeds hoger werden. "Maar we wilden de kinderen in de zomervakantie wel wat blijven bieden. Een collega vroeg of ik wel eens van een Roefeldag had gehoord: kinderen gaan bij bedrijven en organisaties op bezoek en komen zo wat meer te weten over diverse beroepen. Dat concept sprak me wel aan, maar ik wilde niet van mijn geliefde zomerkampformat afstappen."

En zo ontstaat het plan voor een Roefelweek, uniek in Nederland. Sporthal De Jager in Giessen wordt in mum van tijd omgebouwd tot een gezellige accommodatie, compleet met tentenkamp, waar de groep een midweek verblijft. "Een bus vol sport- en spelmaterialen gaat richting Giessen. Voeg daar bijna vijftig kinderen en vijftien vrijwilligers aan toe en je hebt een week lang feest!"

De laatste jaren is de nadruk tijdens de Roefelweek overigens meer bij maatschappelijke organisaties als Sovak, Riethorst Stromenland, Zorgplein Maaswaarden en Thomashuis komen liggen.

Kleine dingen, groot verschil

"De kinderen vinden het fantastisch om de handen uit de mouwen te steken, bewoners vinden het leuk om samen met de kinderen iets te doen. En het is natuurlijk ook veel leuker om daar te gaan knutselen, dan in je eigen honk. Bovendien kun je de kinderen op jonge leeftijd leren om naar elkaar om te zien. Ze merken op die manier dat je met hele kleine dingen een groot verschil kan maken."

Dit jaar is de Roefelweek van 16 tot en met 20 juli, rond het thema 'Roefelfestival'. Een onderdeel tijdens deze week is: 'Samen Genieten: lunch en paard en wagen'. "De Roefelaars mogen voor deze lunch bij bakkerij Hardeman in Wijk en Aalburg hartenbroodjes bakken, onder leiding van wethouder Wijnand van der Hoeven. Na de lunch zal er nog een buitenrit gemaakt worden met paard en wagen." De lunch op 17 juli is bedoeld voor mensen die wel een hart onder de riem of wat gezelschap kunnen gebruiken. Opgeven voor de lunch kan via info@dehartenbrigade.nl of 0183-408444.