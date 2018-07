REGIO • Speel van 18 juni tot en met 22 juli mee op de speelautomaten en win speltegoed ter waarde van € 20,-! U ontvangt dan tevens een winnaarsbrief en een deelnamelot waarmee u tijdens de winnaarsavond op dinsdag 24 juli kans maakt op een speciale Alfa Romeo Giulietta welke u al kunt bekijken in Winkelcentrum Heuvel.

In nauwe samenwerking met de Driessen Autogroep uit Eindhoven maakt u kans op deze rijk uitgeruste auto. De Alfa Romeo Giulietta is een sportieve temperamentvolle auto. Met zijn strakke, zuivere lijnen en horizontaal georiënteerde dashboard is het interieur van de Giulietta een toonbeeld van stijl en klasse in de beste Italiaanse traditie. De Alfa Romeo Giulietta is een model uit de nieuwe generatie van het Italiaanse premium merk Alfa Romeo. Nog sportiever. Nog meer Alfa Romeo.

Hoe kunt u deze prachtige prijs winnen?

De Mystery Jackpot valt willekeurig als extra prijs op één van de speelautomaten in Holland Casino Eindhoven en is onafhankelijk van inworp of winnende combinatie.

Over Holland Casino

Holland Casino brengt het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken. Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gasten één van de veertien vestigingen van Holland Casino. Een uniek aanbod van spel in een veilige en betrouwbare omgeving staat centraal. Holland Casino is wereldwijd toonaangevend op het gebied van veilig en verantwoord spelen. In samenwerking met verslavingszorg heeft Holland Casino het Preventiebeleid Kansspelen ontwikkeld. Het kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. De speelautomaten in Holland Casino hebben gemiddeld een uitkeringspercentage van ongeveer 92% (de wettelijke norm is 80%). Bij een tafelspel als Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. Meer informatie is beschikbaar op de website of volg Holland Casino Eindhoven op Facebook.