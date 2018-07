Event 'Van FoodPrint naar FootPrint' in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Stichting Altena Kennispoort initieert in september weer een bijzonder event.

Samen met de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, Rabobank Altena, Bedrijvenkring Altena, Regio West Brabant en Werkendam Maritieme Industries wordt dit jaar 'Van FoodPrint naar FootPrint' georganiseerd. Het event vindt plaats op vrijdag 21 september in het Altena College in Sleeuwijk. Belangrijkste tafelgast is minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.

"Er is deze keer gekozen voor food en alles wat daar mee samenhangt", aldus Fons Naterop, voorzitter van Stichting Altena Kennispoort. "Tijdens een eerder event stond het maritieme gebeuren centraal en de vorige keer ging het over robotisering en digitalisering. Nu willen we inspelen op voedsel. We haken als regio ook aan bij het Brabantse themajaar 'We Are Food'. Onze streek is agrarisch getint en op agrarisch gebied een beetje de poort van Brabant. Bovendien hebben we op foodgebied grote spelers met onder meer Hak en Schouten Europe. Samen met de Rabobank en ZLTO hebben we voor het thema 'Van FoodPrint naar FootPrint' gekozen."

Blik op de toekomst

Een belangrijk doel van de bijeenkomst is de agrarische sector nog beter de blik op de toekomst te laten richten. "We weten allemaal dat op de oude manier produceren immers niet meer kan. De sector zal moeten bewegen en dat is voor onze regio natuurlijk een geweldige uitdaging", aldus Naterop.

"Food is ook een belangrijk punt voor ons als Rabobank. Verduurzamen, voedselverspilling en voedselveiligheid zijn zwaarwegende items", legt Rabobank-directeur Joan Wassink de insteek van de bank uit. Tijdens de bijeenkomst zullen naast minister Schouten ook een aantal bekende ondernemers uit de streek aanschuiven om onder leiding van presentator Harm Edens te discussiëren. Zeer waarschijnlijk zal ook Brabants gedeputeerde Anne-Marie Spierings acte de présence geven. "Die kan dan ook haar bewegingen uitdragen."

In de middag van 21 september worden scholieren van het voortgezet onderwijs met workshops en presentaties meegenomen op een ontdekkingsreis langs de huidige trends op het gebied van food, handel, techniek en transport en robotisering en digitalisering van processen.

Dat gaat gebeuren onder leiding van studenten van de HAS in Den Bosch. Spraakmakende bedrijven uit de regio geven hen tevens een beeld van de huidige arbeidsmarkt in Altena. Ook zal er aandacht zijn voor het project PixelFarming van de Campus Almkerk.