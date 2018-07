Inloopavond met meer informatie over plangebied De Burcht

WERKENDAM • Voor omwonenden van plangebied De Burcht in Werkendam, wordt donderdag 5 juli tussen 19:30 en 21:00 uur een informatieavond gehouden.

"In de loop van het jaar gaat de hele procedure voor dit gebied van start, denk bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan. De avond donderdag is nadrukkelijk géén inschrijfavond voor woningen, zover is het allemaal namelijk nog niet", zo laat de persvoorlichter van de gemeente Werkendam weten.

Plangebied De Burcht ligt in het centrum van Werkendam. De Burcht grenst aan het gebied waarin de meeste centrumfuncties gevestigd zijn. Het gebied grenst in het noorden aan de Hoogstraat, in het oosten aan de Van Heldenstraat, in het zuiden aan de Burchtstraat en in het westen aan de Sigmondstraat en het Molenplein.

Nieuw plan

De afgelopen jaren zijn verschillende plannen gemaakt voor dit gebied. Door omstandigheden zijn deze niet tot uitvoering gebracht. De gemeente wil voor het huidige plan de bestemmingsplanprocedure starten. Voordat de gemeente dat doet, wordt donderdag een inloopavond gehouden in het gemeentehuis.

Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden een beeld vormen van de woningen die momenteel zijn gepland voor het gebied de Burcht. Ook kunnen bezoekers tijdens deze avond een reactie geven op het plan. Deze reacties worden meegenomen bij het opstellen van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van het plan door de ontwikkelaar.

Naar verwachting kan eind 2019/ begin 2020 worden gestart met de bouwwerkzaamheden voor de woningen. Voor die tijd worden nog werkzaamheden aan de riolering gedaan.

Mix van woningen

Een ontwikkelende partij heeft in samenwerking met Woonservice Meander en de gemeente Werkendam een stedenbouwkundige schets gemaakt met een verkaveling voor het gebied de Burcht. Er komt een mix van koop- en huurwoningen: appartementen; grondgebonden woningen; patiowoningen en rijwoningen.

Woonservice Meander en de gemeente Werkendam hebben allebei gronden in eigendom in het gebied De Burcht. Daarover worden de laatste financiële afspraken gemaakt.