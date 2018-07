Genderen in rep en roer tijdens eerste Ertepikkersquiz

GENDEREN • Nadat in de week ervoor de ertepikkerskoorts al flink was afgelopen, stonden de 36 teamcaptains vrijdag ruim voor 19:00 uur al te trappelen om de tas met quizboeken van de eerste Ertepikkersquiz bij 't Dorpshuis in Genderen op te halen.

De hele avond was Genderen in rep en roer. Op alle versierde locaties is door de teams flink gepuzzeld. Mede door de zomerse temperaturen was het flink zweten. Tegelijkertijd moest men creatief aan de slag om o.a. te werken aan een ode aan Genderen. Met het maken van een promotiefilm voor een attractiepark in het dorp konden veel punten worden verdiend.

Sommige vragen waren alleen op te lossen door te luisteren naar quizzender OKÉ FM. Terwijl deelnemers van het team op zoek waren naar verschillende antwoorden in het dorp, mochten de teamcaptains hun kennis en ervaring met het doen van boodschappen laten zien.

Bij Spar Roza moest in twee minuten de duurste en goedkoopste product worden gevonden.

Na 22:30 uur verzamelden de ruim 400 deelnemers zich weer bij 't Dorpshuis. Daar konden tot in de kleine uurtjes de eerste ervaringen en antwoorden met elkaar worden gedeeld.

Zomerfeesten

De organisatie van de quiz is blij dat iedereen het zó enthousiast heeft opgepakt. De uitslag van de quiz wordt bekend gemaakt op de finale avond van 23 augustus die wordt gehouden tijdens de Genderse Zomerfeesten.

Alle teams worden daar weer verwacht om de laatste punten in de wacht te slepen. Op die avond zullen ook delen van alle filmpjes, foto's die gemaakt zijn door de teams worden gepresenteerd.