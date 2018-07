Lynn Arendse (7) helpt wethouder bij Maasgaard

WIJK EN AALBURG • Toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Maasgaard in Wijk en Aalburg kwamen vrijdag bijeen om de vorderingen op de bouwlocatie te bekijken.

De Aalburgse wethouder Wijnand van der Hoeven verrichtte hierbij een ludieke handeling. Hij mocht door 'de eerste buis', voor de ronde kolommen van de appartementen, met behulp van een waterpas exact verticaal stellen, symbolisch als drager van het fundament voor het appartementengebouw. Van der Hoeven werd hierbij geassisteerd door Lynn Arendse, met haar 7 jaar één van de jongste toekomstige bewoonsters van dit mooie en gezellige wijkje in Wijk en Aalburg.

Alle appartementen en de meeste woningen zijn inmiddels verkocht. Er is nog slechts één twee-onder-een-kapwoning te koop en nog twee patiowoningen, met alle voorzieningen op de begane grond. De verkoop loopt via Nico van Vliet van Hofstede Makelaardij. De bouw van Maasgaard is afgelopen maart gestart en gaat voorspoedig.

Vorige week vrijdag had aannemer Tankens uit Andel alle kopers van het woonwijkje Maasgaard uitgenodigd om op de bouwlocatie naar de vorderingen van de bouw te komen kijken. Onder het genot van een kopje koffie of wat fris was het een gezellig samenzijn.

Energiezuinig

Project Maasgaard heeft een fantastische ligging in Wijk en Aalburg, vlakbij de Afgedamde Maas. Via een wandelpad en trapje zijn de uiterwaarden van de Maas snel toegankelijk. In de directe omgeving zijn verschillende scholen en een goed geoutilleerd winkelcentrum met een breed palet aan winkels. Alle woningen in het project Maasgaard zijn zeer goed geïsoleerd, onderhoudsarm en energiezuinig.

Daarnaast zijn alle woningen voorzien van zonnepanelen en mochten bewoners nog verder willen verduurzamen, dan kan de bestaande installatie uitgebreid worden met een lucht-waterwarmtepomp, wat mensen de mogelijkheid geeft volledig van het gas af te gaan om nog beter op de toekomst voorbereid te zijn.

